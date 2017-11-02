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На Коломийщині визначили перевізників на семи маршрутах

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Фото ілюстративне

31 жовтня відбулося засідання районного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів  на приміських автобусних маршрутах загального користування.

Результати конкурсу оприлюднені на сайті Коломийської РДА, пише Дзеркало Коломиї.

Don Yapon

“Коломия – Велика Кам’янка” –  переможцем визнали фізичну особу-підприємця Михайлюка Нестора Васильовича.

“Коломия – Дебеславці” – перемогло ТДВ “Коломийське АТП”.

“Коломия – Княждвір”  – переможцем визнали фізичну особу-підприємця Скицька Володимира Олексійовича.

“Коломия – Молодятин-1” –  переможцем став підприємець Копильців Микола Васильович.

 “Коломия – Молодилів” – переможцем визнали ТДВ “Коломийське АТП”.

“Коломия – П’ядики-2” – переможцем визнали фізичну особу-підприємця Стрижаковського Володимира Васильовича.

“Коломия – Турка-1” – переможцем стало фермерське господарство “ГРОС”.

Як повідомлялося, у Коломиї оголошено конкурс для перевізників на два міські маршрути.

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