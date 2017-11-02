На Коломийщині визначили перевізників на семи маршрутах

31 жовтня відбулося засідання районного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування.
Результати конкурсу оприлюднені на сайті Коломийської РДА, пише Дзеркало Коломиї.
“Коломия – Велика Кам’янка” – переможцем визнали фізичну особу-підприємця Михайлюка Нестора Васильовича.
“Коломия – Дебеславці” – перемогло ТДВ “Коломийське АТП”.
“Коломия – Княждвір” – переможцем визнали фізичну особу-підприємця Скицька Володимира Олексійовича.
“Коломия – Молодятин-1” – переможцем став підприємець Копильців Микола Васильович.
“Коломия – Молодилів” – переможцем визнали ТДВ “Коломийське АТП”.
“Коломия – П’ядики-2” – переможцем визнали фізичну особу-підприємця Стрижаковського Володимира Васильовича.
“Коломия – Турка-1” – переможцем стало фермерське господарство “ГРОС”.
Як повідомлялося, у Коломиї оголошено конкурс для перевізників на два міські маршрути.
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