На Коломийщині визначили перевізників на семи маршрутах

31 жовтня відбулося засідання районного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування.

Результати конкурсу оприлюднені на сайті Коломийської РДА, пише Дзеркало Коломиї.

“Коломия – Велика Кам’янка” – переможцем визнали фізичну особу-підприємця Михайлюка Нестора Васильовича.

“Коломия – Дебеславці” – перемогло ТДВ “Коломийське АТП”.

“Коломия – Княждвір” – переможцем визнали фізичну особу-підприємця Скицька Володимира Олексійовича.

“Коломия – Молодятин-1” – переможцем став підприємець Копильців Микола Васильович.

“Коломия – Молодилів” – переможцем визнали ТДВ “Коломийське АТП”.

“Коломия – П’ядики-2” – переможцем визнали фізичну особу-підприємця Стрижаковського Володимира Васильовича.

“Коломия – Турка-1” – переможцем стало фермерське господарство “ГРОС”.

Як повідомлялося, у Коломиї оголошено конкурс для перевізників на два міські маршрути.

Читайте також: У Коломиї оголосили конкурс на кращу проектну пропозицію меморіалу на площі Героїв.