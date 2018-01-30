На Коломийщині розшукують безвісти зниклу жительку Росії. ФОТО

Коломийським ВП ГУНП в Івано-Франківській області оголошено в розшук Тутікову Ольгу Михайлівну, 6. 01. 1957 р. н., жительку Бєлгорода (Росія), котра 12 січня близько 20:00 год. після гостин у дочки в Угорниках Коломийського району вийшла з будинку і по цей час місце перебування її невідоме.

Про це повідомляє СК ГУНП в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.

Прикмети розшукуваної: вік 60-65 років; ріст: 160-165 см худорлявої статури, очі сірі, волосся фарбоване темного кольору.

Була одягнена у берет чорного кольору, балонову куртку та чоботи чорного кольору. Документи та мобільний залишила вдома.

При отриманні будь-якої інформації чи місця знаходження розшукуваної просять повідомляти працівників Коломийського ВП ГУНП (068 739 71 47), або на лінію «102» цілодобово.

