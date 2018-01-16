На Коломийщині розгорнули пункти обігріву. ПЕРЕЛІК

На Прикарпатті через холоди розгорнули пункти обігріву.
Про це повідомляє Управління ДСНС в області, пише Дзеркало Коломиї.
|Коломийський район
|Коломийська центральна районна лікарня
|м. Коломия
вул.Родини Крушельницьких, 26
|Товариство Червоного Хреста
|м. Коломия
вул. Петлюри, 24
|Будинок нічного перебування
|м. Коломия
вул. Петлюри, 24
|Печеніжинська міська поліклініка
|смт. Печеніжин
вул. Незалежності, 44
|Стаціонарне відділення районної лікарні №2
|смт. Гвіздець
вул. Пстрака, 7
|Отинійська районна лікарня
|смт. Отинія
вул. С.Стрілців, 5
|Сільська рада
|с. Нижній Вербіж
вул. Довбуша 1
|Сільська рада
|с. Верхній Вербіж
вул. Шевченка 24
|Сільська рада
|с. Мишин
вул. Колгоспна, 22
|Сільська рада
|с. Великий Ключів
вул. Відродження, 15
|П’ядиківська ЗОШ
|с. П’ядики
вул. Кринички, 1
|Кафе Імперія
|с. Турка
вул. С.Стрільців, 2
|Сільська рада
|с. Велика Кам’янка
вул. С.Стрільців, 46
|Приміщення клубу
|с. Годи-Добровідка
вул. М.Грушевського, 2
|ФАПу
|с. Матеївці
|АЗПСМ
|с. Перерив
|ФАП
|с. Семаківці
|ФАП
|с. Замулинці
|ФАП
|с. Дебеславці
|ФАП
|с. Залуччя
|ФАП
|с. Ганів
|ФАП
|с. Пилипи
|ФАП
|с. Кропивище
З повним переліком пунктів обігріву, розгорнутих на території Івано-Франківської області, можна ознайомитися тут.
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