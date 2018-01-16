На Коломийщині розгорнули пункти обігріву. ПЕРЕЛІК

На Прикарпатті через холоди розгорнули пункти обігріву.

Про це повідомляє Управління ДСНС в області, пише Дзеркало Коломиї.

Коломийський район Коломийська центральна районна лікарня м. Коломия вул.Родини Крушельницьких, 26 Товариство Червоного Хреста м. Коломия вул. Петлюри, 24 Будинок нічного перебування м. Коломия вул. Петлюри, 24 Печеніжинська міська поліклініка смт. Печеніжин вул. Незалежності, 44 Стаціонарне відділення районної лікарні №2 смт. Гвіздець вул. Пстрака, 7 Отинійська районна лікарня смт. Отинія вул. С.Стрілців, 5 Сільська рада с. Нижній Вербіж вул. Довбуша 1 Сільська рада с. Верхній Вербіж вул. Шевченка 24 Сільська рада с. Мишин вул. Колгоспна, 22 Сільська рада с. Великий Ключів вул. Відродження, 15 П’ядиківська ЗОШ с. П’ядики вул. Кринички, 1 Кафе Імперія с. Турка вул. С.Стрільців, 2 Сільська рада с. Велика Кам’янка вул. С.Стрільців, 46 Приміщення клубу с. Годи-Добровідка вул. М.Грушевського, 2 ФАПу с. Матеївці АЗПСМ с. Перерив ФАП с. Семаківці ФАП с. Замулинці ФАП с. Дебеславці ФАП с. Залуччя ФАП с. Ганів ФАП с. Пилипи ФАП с. Кропивище

З повним переліком пунктів обігріву, розгорнутих на території Івано-Франківської області, можна ознайомитися тут.

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