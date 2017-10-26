На Коломийщині призначили директорів у трьох навчальних закладах

На останньому засіданні Коломийської районної ради депутатами було прийняте рішення про про погодження кандидатур на посади директорів навчальних закладів.

Одним рішенням районна рада призначила одразу трьох директорів:

Томащук Ганна Василівна стала директором Воскресинцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Коломийської районної ради Івано-Франківської області.

Касіян Любов Степанівну призначили на посаду директора Старогвіздецького навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад” Коломийської районної ради Івано-Франківської області.

Боднарук Оксана Віталіївна була призначена на посаду директора Ковалівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Коломийської районної ради Івано-Франківської області.