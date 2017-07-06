На Коломийщині правоохоронці впіймали серійного злодія

До Коломийського відділу поліції звернувся 22-річний мешканець району та повідомив про крадіжку з його автівки магнітоли. Вартість краденого становить близько тисячі гривень.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 41-річний коломиянин, який раніше притягався до кримінальної відповідальності. Про це пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу ГУНП в Івано-Франківській області.

Як виявилось, того дня зловмисник проходив повз господарство потерпілого, помітив авто і скористився відсутністю господаря.

Автівка була не зачиненою, тож злодій легко проник всередину і викрав магнітолу марки “Filips”. Після цього чоловік втік.

Крім того, виявилось, що лиходій причетний ще до двох крадіжок, які стались напередодні. Злодій таким же способом з автомобіля марки “Сітроен” поцупив 100 доларів США та 10 тисяч гривень. А у той же вечір викрав велосипед з господарства 56-річної жінки вартістю 1000 гривень.

У скоєному чоловік зізнався і розповів, що все крадене він продав, а гроші витратив на власні потреби.

За цими фактами розпочаті кримінальні провадження за ст.185 ( Крадіжка) Кримінального кодексу України. Проводиться слідство.

Читайте також: Як уберегтися від квартирних крадіжок. Поради правоохоронців