На Коломийщині помер демобілізований учасник АТО. ФОТО

17 січня помер демобілізований учасник бойових дій з Коломийщини Ярослав Веклюк.

Про це у Facebook повідомила волонтер Оксана Вандич, пише Дзеркало Коломиї.

“Центр допомоги учасникам АТО Коломийської РДА та ГО “Всеукраїнське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Івано-Франківській області” висловлюють щирі співчуття родині померлого демобілізованого учасника бойових дій Веклюка Ярослава Миколайовича (14.08.1976 – 17.01.2018), жителя Коломийського району, села Ковалівка. Вічна пам’ять!” – йдеться у дописі.