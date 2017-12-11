На Коломийщині поховали загиблого учасника АТО Івана Дубея

Вчора, 10 грудня, відбулось поховання померлого учасника АТО Івана Дубея. Звістка про смерть сколихнула не тільки жителів Ворони, де мешкав боєць, а й цілу Коломийщину.

Він служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді, виконав свій обов’язок перед Батьківщиною та загинув 3 грудня від кулі снайпера у Луганській області. І не приходячи до тями, помер 7 грудня в лікарні імені Мечникова, місто Дніпро. У загиблого залишилися бабуся, батьки і брат.

В останню путь, полеглого бійця, якому мало б виповнитися 30 років, численно прийшли провести односельчани та мешканці сусідніх сіл, його найрідніші люди, родичі, друзі, знайомі та вдячні краяни. Чин похорону очолив Єпарх Коломийський владика Василій (Івасюк).

У хаті покійного воїна відбулася Панахида, під час якої владиці співслужили отці Отинійського деканату. На подвір’ї Євангеліє прочитав декан Отинійський о. Василь Мельничук, після чого владика звертаючись до рідних загиблого героя та всіх присутніх сказав: “Страшна смерть пропонується, як помста ворогам. В любому випадку диявол подає головний аргумент, що зі смертю закінчується все. Пам’ятайте, що смерть тіла не означає смерть душі; видиме – це тимчасове, а невидиме – вічне. І тому душа рветься в той невидимий світ. Апостол Павло повчає: “Належить людині раз померти, а потім суд” (Євр.9,27). Отже, душа людини, але без тіла, стає перед Богом, котрий сотворив його. Із погляду Бога, люди не вмирають, а просто змінюють форму та місце свого буття – для Нього всі живі (Лк.20,38)”

Завершився чин похорону загиблого бійця на місцевому кладовищі, де земляки зі сльозами опустили тіло полеглого в могилу.

Діана Чавага, для ГК