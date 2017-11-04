На Коломийщині перевірили готовність дорожніх служб до зими. ФОТО

На території Коломийського району взимку дороги обслуговують дві організації: філія “Коломийський райавтодор” ДП “Івано-Франківський облавтодор” та філія “Коломийська дорожня експлуатаційна дільниця” ДП Івано-Франківський облавтодор”.

Дорожні служби розчищують взимку дороги та узбіччя від снігу і заметів, а також обробляють небезпечні ділянки протиожеледними матеріалами та очищують їх від снігу, повідомляє прес-служба РДА, пише Дзеркало Коломиї.

Третього листопада керівництво району побувало з робочим візитом на згаданих філіях, щоб перевірити готовність до зими.

Зокрема, оглянули машини для ліквідації снігопадів, снігових заметів і ожеледиці, уточнили необхідний запас піщано-сольової суміші і достатньої кількості піску, а також запас паливно-мастильних матеріалів, узгодили оперативні плани організаційних і практичних заходів під час несприятливих погодних умов.

Голова РДА Любомир Глушков наголосив на важливості налагодження співпраці між дорожніми службами, сільськими, селищними радами та підприємствами, агрофірмами, організаціями щодо першочергового очищення доріг до шкіл, лікарень та інших об’єктів життєзабезпечення.

За результатами візиту було дано відповідні доручення щодо покращення роботи згаданих служб.

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