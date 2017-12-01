На Коломийщині перебувають на обліку 89 ВІЛ-інфікованих осіб. ВІДЕО

1 грудня відзначають Всесвітній день боротьби з синдромом набутого імунодефіциту.
Цей день служить нагадуванням про необхідність зупинити глобальне поширення епідемії ВІЛ/СНІДу.
Нагадаємо, 30 років тому в Каліфорнії були зареєстровані перші випадки захворювання, яке стало відоме як СНІД.
Тоді лікар Майкл Готліб звернув увагу на незвичне поєднання пневмонії і раку шкіри у п’яти молодих людей.
Згідно з останніми даними МОЗ, в Україні зафіксовано близько 230 тис. випадків захворювань на ВІЛ-інфекцію і тільки 130 тисяч перебувають на обліку.
Коломия та район за 9 місяців цього року на обліку має 89 таких осіб.
Ми завітали у кабінет довіри, який тепер працює у новій поліклініці, та розпитали, як вберегтися від небезпечної недуги.
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