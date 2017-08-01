На Коломийщині мати з донькою потребують коштів на лікування. ВІДЕО

Мама із донькою, які живуть у Дебеславцях, опинилися у складних життєвих обставинах і тому благають небайдужих не бути осторонь.

У сорокарічної Наталії Ковальчук цілий список діагнозів, та лікуватися жінка немає ні фізичної, ні фінансової змоги, тому що на її утриманні одинадцятирічна донечка, якій потрібно терміново зробити операцію – повторне шунтування головного мозку, повідомляє НТК.

У цій невеликій скромній хатині у Дебеславцях живе сім’ї Ковальчуків: мама із донечкою. Діанці – одинадцять. Дівчинка народилася семимісячною із важкою недугою. Лікарі жодних прогнозів на життя не давали, розповідає пані Наталя, мама Діанки.

Та мама рук не опустила, щоб лікувати доню – взяла кредит і твердо вірила – крихітка буде жити. Дівчинка вже перенесла три складні операції, серед яких шунтування головного мозку. Вже зараз шунт, який поставили дівчинці у тримісячному віці, потребує термінової заміни, адже Діанка росте. Нещодавно продовжити його роботу лікарям вдалося медикаментозно.

Чекати операції дівчинка більше не може, кожного дня почувається усе гірше.

Жінка каже, вже готові їхати до медиків, та от грошей немає. Соціальних виплат, які вони з донечкою отримують, заледве вистачає на елементарні потреби. Тому просить усіх небайдужих допомогти.

Нещодавно Діанка почала відвідувати індивідуальне навчання, каже, прагне здобувати знання, щоб отримати хорошу освіту і згодом допомагати мамі, яка теж нездужала. Попри юний вік, у Діанки дорослі мрії і вона дуже хоче, щоб вони збулися.

Допомогти Діанці та Наталії Ковальчук можна, надіславши кошти на картку ПРИВАТБАНКУ.

Номер 5168 7572 9446 8766 (НАТАЛІЯ КОВАЛЬЧУК)

Номер телефону матері: +380961204147

