На Коломийщині діти щоранку 4 кілометри йдуть до школи через ліси та аварійний міст. ВІДЕО

На Коломийщині діти щоранку 4 кілометри йдуть до школи через ліси та...

Щоб добратися до Корницької школи діти змушені щоранку долати 4 кілометри пішки через аварійний міст.

Мешканці одного із сіл Коломийщини розповіли “Надзвичайним новинам”, з якими труднощами їм доводиться щоранку зіштовхуватися.