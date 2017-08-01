На Коломийщині чоловік викрав авто у товариша

30 липня до поліцейських звернувся мешканець Струпкова, що на Коломийщині, в якого викрали автомобіль.

Чоловік розповів поліцейським, що його знайомий прийшов на подвір’я, сів у його автомобіль ВАЗ 2109 та поїхав у невідомому напрямку, повідомив начальник Коломийської поліції Остап Білейчук, пише Дзеркало Коломиї.

Поліцейські з’ясували, що заявник вживав удома алкогольні напої. Коли 31-річний односельчанин прийшов та попросив у нього автомобіль, щоб покататись, заявник відмовив. Тоді знайомий сів у його автомобіль і поїхав у невідомому напрямку.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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