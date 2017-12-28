На Коломийщині авто збило на смерть пенсіонерку

Смертельна ДТП трапилася сьогодні вдосвіта між Корничем та Матеївцями Коломийського району.

Про це повідомляє Сектор комунікації ГУ Нацполіції в області, пише Дзеркало Коломиї.



Як наразі встановлено, близько 6 години 31-річний житель Чернівців, керуючи автомобілем Mercedes-Benz Sprinter, рухаючись у напрямку Чернівців, між Корничем та Матеївцями наїхав на 86-річну мешканку села Перерив, яка у той час переходила дорогу у невстановленому місці.

У результаті ДТП від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла на місці події.

За фактом дорожньо-транспортної події розпочато кримінальне провадження.

Триває слідство.