На Коломийщині 18-річний водій збив на смерть велосипедиста

Аварія зі смертельним наслідком трапилась учора, 28 грудня, близько 19 год. між Соповом та Печеніжином.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУ НП в області, пише Дзеркало Коломиї.



18-річний мешканець Коломийського району за кермом “ВАЗ-211340 під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де вчинив наїзд на 60-річного велосипедиста.

Внаслідок ДТП велосипедист від отриманих травм помер на місці події.

Читайте також: Українець напідпитку вчинив ДТП у Німеччині – загинула 23-річна жінка-поліцейський. ФОТО