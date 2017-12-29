На Коломийщині 18-річний водій збив на смерть велосипедиста

Аварія зі смертельним наслідком трапилась учора, 28 грудня, близько 19 год. між Соповом та Печеніжином.
Про це повідомляє сектор комунікації ГУ НП в області, пише Дзеркало Коломиї.
18-річний мешканець Коломийського району за кермом “ВАЗ-211340 під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де вчинив наїзд на 60-річного велосипедиста.
Внаслідок ДТП велосипедист від отриманих травм помер на місці події.
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