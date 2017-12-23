На кінофестивалі у Верховині довелось додавати стільці й показувати Кіборги тричі

Як повідомляли, на Прикарпатті урочисто відкрили Дні українського кіно.

На фестивалі показали 7 нещодавніх українських прем’єр у приміщенні тамтешньої школи.

“Картину Ахтема Сеїтаблаєва “Кіборги” довелось показати тричі. Приміщення не вміщувало всіх бажаючих. Доставили два додаткових ряди зі шкільних стільців. Глядачі реагували мовчки, дехто плакав, аплодували до кінця титрів, – розповідає прес-секретар кінофестивалю “Молодість”, Анастасія Пугач, 26 років, пише Gazeta.ua.

“Раніше у Верховині був кінотеатр. Там вперше показали знакові українські фільми “Білий птах із чорною ознакою” Юрія Іллєнка і “Тіні забутих предків” Сергія Параджанова. Його знімали в цьому селищі. Кінотеатр розвалився. Найближчий за дві години їзди у Івано-Франківську. Мешканці не мають змоги поїхати. Про “Дні кіно” знають всі місцеві, з ким спілкувались. Перепитують, чи фестиваль щорічний. – продовжує Анастасія.

– Найбільше молоді зібрала комедія “Дзідзьо Контрабас”. Влаштували конкурс на краще запитання. Перемогла 17-річна Христина П’ятнюк, що планує стати журналістом. Запитала, чому в сцені похорону Дзідзьо заспівав “Многая літа”.

Виявилось, що знав лише одну, яку виконують на урочистостях. Наступний показ плануємо зробити також у селищах на Харківщині. Отримали листа з невеличкого селища з Харківщині, просять до них приїхати”.

“Якщо хочемо виховати патріотичну молодь і протистояти страшній російській пропаганді – потрібно відновлювати кінотеатри в українській глибинці, – розповідає директор кінофестивалю “Молодість” Андрій Халпахчі, 67 років.

За 4 дні “Днів українського кіно” фестиваль відвідало біля подивились 3 тис. глядачів.

“Коли починали “Дні кіно” 15 років тому – не було нових українських фільмів. Показували класику. Сьогодні завдяки підтримці держави вони з’являються. Важливо, щоби їх побачили не лише жителі великих міст. Сьогодні половинна українців не має в своєму населеному пункті кінотеатрів.

Доступу до будь-яких творів мистецтва. У місті Кременець, на Тернопільщині, яке значно більше за Верховину, – за радянських часів було 4 кінотеатри. Зараз жодного. Закривались через застаріння обладнання. Плануємо проводити “Дні кіно” по всій Україні”.

У Верховині також показали комедії “Дзідзьо. Контрабас”, “Припутні” українсько-словацьку кримінальну драму “Межа”, фільм-казку “Сторожова застава”, історичну драму “Чужа молитва”.

Нагадаємо, “Кіборги” встановили рекорд за зборами серед українських фільмів.

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