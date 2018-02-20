На кінофестивалі у Берліні покажуть українську стрічку “Коли Падають Дерева”, у якій знявся актор з Прикарпаття. ВІДЕО

На кінофестивалі у Берліні покажуть українську стрічку “Коли Падають Дерева”, у якій...

На Берлінському кінофестивалі “Берлінале” сьогодні дебютує український фільм “Коли падають дерева”, в якому знявся актор Франківського драмтеатру Іван Бліндар.



Про це повідомляється на офіційній сторінці Франківського драмтеатру у Facebook.

Додамо, у четвер, 15 лютого, в столиці Німеччини відбулося урочисте відкриття 68-го Берлінського міжнародного кінофестивалю Berlinale-2018. На церемонії були присутні відомі актори, режисери, продюсери та інші зірки кінематографа. Фестиваль триватиме до 25 лютого.

