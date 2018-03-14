На Калущині розповіли про підготовку до відзначення 75-ї річниці утворення дивізії “Галичина”

14 березня відбулося засідання організаційного комітету з підготовки та відзначення на Калущині 75-ої річниці утворення Першої Української дивізії “Галичина” Української Національної Армії. У роботі засідання оргкомітету взяли участь голова РДА Наталія Бабій, заступник голови РДА Сергій Дудинець, голова районної ради Михайло Срібняк.

Про це інформує Калуська РДА.

“Галичина” воювало чимало наших краян. Про найвідоміших з них вирішили розповісти на шпальтах преси та на телебаченні. Так, зокрема, уродженцем села Сівка-Войнилівська є Любомир Макарушка, вихідцем із Войнилова – Роман Рудий. У селі Верхня народився Михайло Хом’як, а у Негівцях – Микола Тимчишин. Кожен із них здобув собі славне імя захисника України у складі дивізії “Галичина”. Також у рідних селах відомих військових діячів поставлять меморіальні дошки та проведуть різноманітні культурно-мистецькі заходи.

А ще у планах організаторів комітету – проведення круглого столу та наукової конференції про дивізію “Галичина” та її видатних полководців.