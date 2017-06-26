На Івано-Франківщині перейменують три сільські ради

На сьогоднішньому засіданні комісії з питань регіональної політики, децентралізації та розвитку місцевого самоврядування депутати ухвалили перейменувати три сільські ради Прикарпаття.

Йдеться про Бане-Березівську та Химчинську сільські ради Косівського району і Головівську сільську раду Верховинського, інформує WestNews.

Бане-Березівська сільська рада просила повернути історичну назву “Баня”, Химчинська – змінити на історичну назву “Хімчинську”, а Головівська – на “Голівську сільську раду”.

Всі пропозиції були підкріплені відповідними рішеннями рад, тому депутати їх підтримали.

Читайте також: На Прикарпатті сплачено майже 100 мільйонів гривень на допомогу армії.