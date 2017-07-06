На Івано-Франківщині найдорожчий бензин А-92 та дизпаливо. ІНФОГРАФІКА

Пальне в Україні з кінця червня суттєво подешевшало – на 30-40 копійок, і такі ціни тримаються далі. Експерти вважають, що ця тенденція продовжиться.

Станом на 4 липня, за даними “Консалтингової групи “А-95”, середня ціна в Україні на літр бензину А92 становила 23,86 грн, А95 – 24,59 грн, А95+ – 25,68 грн, дизельне пальне – 22,32 грн, автогаз – 10,84 грн, пише сайт 24.

Експерти пояснюють, що протягом останнього місяця ціна бареля нафти на світових біржах знизилась з 53 до 46 доларів. Внаслідок цього дешевіє і пальне, яке виробляється з цієї нафти.

В останні тижні Україна почала імпортувати європейське пальне вже за новими, нижчими цінами.

На скільки подешевшало пальне в УкраїніФормула здешевіння пального така: нафта дешевшає на 1% – бензин дешевшає на 10 копійок за 2 тижні.

Крім того, на ціну пального впливає курс національної валюти: зміна курсу до долара на 1 гривню призводить до зміни вартості палива на 60 копійок. А останнім часом, як відомо, гривня невеликими темпами, але зміцнюється.

Експерти навіть припускають, що найближчим часом ціни на пальне можуть знизитися ще приблизно на 1 гривню.

Якщо дивитися по областях, до найдорожчий бензин, дизпаливо та автогаз у Донецькій та Луганській областях. Не тішать ціни і в Львівській та Івано-Франківській областях. Найдешевше пальне – в Сумській, Чернівецькій та Дніпропетровській областях.

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ЦІНИ НА БЕНЗИН В ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ (СТАНОМ НА 4 ЛИПНЯ)

Бензин А92 найдорожчий у Донецькій, Луганській, Івано-Франківській, Львівській та Вінницькій областях (24,17 – 25,07 грн/л). Найдешевше цією маркою бензину можна заправитись у Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській та Полтавській областях (22,88 – 23,5 грн/л).

Ціни на А92 в областях УкраїниСитуація з А95 – ідентична. Перша п’ятірка найдорожчих областей не змінилася. А от найдешевший цей бензин у Сумській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській і Запорізькій областях.

Ціни на А95 в областях УкраїниБензин преміум А95+ найдорожчий у Донецькій, Луганській, Черкаській, Кіровоградській і Львівській областях (26,15 – 26,62 грн/л), найдешевший – в Чернівецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях (24,63 – 25,25 грн/л).

Машини на дизельному пальному найдорожче вийде заправити у Донецькій, Луганській, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях (22,6 – 23,52 грн/л), найдешевше – у Сумській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернівецькій та Кіровоградській областях (21,42 – 22 грн/л).

З автогазом ситуація дещо інша. У п’ятірку найдорожчих областей увійшли Донецька, Одеська, Луганська, Херсонська, Миколаївська області (11,12 – 11,95 грн/л). У п’ятірці найдешевших – Житомирська, Вінницька, Рівненська, Харківська та Київська області (10,25 – 10,52 грн/л).

Ціни на автогаз по областях України