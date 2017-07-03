На Івано-Франківщині нарахували майже півтори тисячі аварійних будинків

За оцінкою Державної служби статистики України, житловий фонд області станом на 1 січня 2017 року становив 36,2 млн.м2 загальної площі, більша частина якого (58,1%) знаходиться у сільській місцевості.

На одного жителя області припадає у середньому 26,3 м2 загальної площі (у 2015р. – 25,7м2), у тому числі у міських поселеннях – 25,4 м2, у сільській місцевості – 27,1 м2.

Майже весь житловий фонд (35,8 млн.м2 або 98,8% від загальної площі) розміщується в житлових будівлях, площа гуртожитків та житлових приміщень у нежитлових будівлях в загальному житловому фонді складала 439,5 тис.м2 та 1,2% відповідно.

На початок року в області нараховувалась 361 тис. житлових будинків, з них 0,2 тис. – гуртожитки. Із загальної кількості житлових будинків 2,1 тис. – багатоповерхові (4–9 поверхів), 87 – підвищеної поверховості (більше 10 поверхів).

Загальна кількість квартир в області становила 523,4 тис. (без квартир, зайнятих під гуртожитки). За кількістю кімнат переважали дво- і трикімнатні квартири – 37,8% і 30,1% від загальної кількості квартир відповідно. Частка однокімнатних квартир становила 19,9%, чотирикімнатних – 9,6%, п’ятикімнатних – 1,7%, шестикімнатних – 0,8%, семи- і більше кімнатних – 0,1%.

На початок 2017 року в області перебувало в експлуатації 1446 ветхих та аварійних будинків, загальна площа яких склала 74,2 тис. м2 або 0,2% від усього житлового фонду, у них проживали 1,8 тис. осіб.

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