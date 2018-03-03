На ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови перемогла студентка з Прикарпаття

Другий регіональний етап VІІІ Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів педагогічних коледжів пройшов днями на базі Володимир-Волинського педагогічного коледжу імені А. Кримського.

В ньому взяли участь студенти з 11-ти коледжів Західного регіону України. Івано-Франківський коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника представляла студентка ІІ курсу спеціальності «Початкова освіта» Світлана Градюк, повідомляє прес-служба ОДА.

За результатами II (регіонального) етапу олімпіади студентка-другокурсниця Івано-Франківського коледжу нашого університету Світлана Градюк здобула I місце і нагороджена дипломом переможця конкурсу. Подякою за якісну підготовку учасника конкурсу була також відзначена викладач-методист коледжу Ярослава Івасів.

Світлана Градюк, як переможець регіонального етапу олімпіади, візьме участь у ІІІ (заключному) етапі VІІІ Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів педагогічних коледжів, який відбудеться 28-30 березня на базі Криворізького педагогічного коледжу.