На Городенківщині відмовилися приймати сміття зі Львова і почали контролювати в’їзд на територію району

На Городенківщині відмовилися приймати сміття зі Львова і почали контролювати в’їзд на...

Городенківська райдержадміністрація на звернення Львівського міського голови повідомила, що район не має можливості приймати львівське сміття на своєму полігоні.

“У районі діючим є полігон твердих побутових відходів в урочищі “Деренівка”. Даний полігон невеликих розмірів та розрахований на складування сміття тільки з території району”, – йдеться у повідомленні Городенківської РДА, цитує “Галичина“.

Районна державна адміністрація звернулася до органів місцевого самоврядування та населення району з проханням недопущення завезення ТПВ з інших територій.

Поряд з цим районна державна адміністрація звернулася з офіційним листом до начальника Городенківського відділення поліції з проханням щодо термінового контролю щодо в’їзду на територію району транспорту з побутовими відходами з інших територій.

“У випадку виявлення даних фактів невідкладно інформувати правоохоронні органи , районну державну адміністрацію та Державну екологічну інспекцію в Івано-Франківській області”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Ланчині вночі скинули 100 тонн львівського сміття. Ще 120 тонн скинули у селі Микитинці Івано-Франківської міськради.

Також, як інформували, після кількох таких випадків на в’їзді в Івано-Франківську область поліція поставила цілодобові заслони та перевірятиме великовагові автомобілі.

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