На Городенківщині – новий голова

Вчора голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олег Гончарук побував у Городенківському районі і представив нового голову райдержадміністрації Романа Жичицького.

Очільник Прикарпаття зачитав розпорядження Президента України від 29 червня 2017 року № 136/2017-рп “Про призначення Р. Жичицького головою Городенківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області” та побажав йому успіхів, висловивши сподівання у продовженні добрих традицій щодо соціально-економічного і культурного розвитку району, передає прес-служба Івано-Франківської ОДА.

“Сподіваюся, що Роман Жичицький на посаді голови райдержадміністрації буде взірцем порядності, справедливості, відкритим для людей і по-діловому вестиме діалог з громадою Городенківщини задля вирішення найактуальніших проблемних питань соціально-економічного розвитку”, – зазначив у своєму виступі Олег Гончарук.

Голова обласної державної адміністрації також окремо зупинився на проблемних питаннях, які необхідно вирішувати у районі. Це, насамперед, стосується забезпеченості своєчасної виплати заробітних плат медпрацівникам та освітянам, а також децентралізації.

Депутати обласної ради Андрій Левкович та Іван Приймак, які представляють Городенківщину, також привітали Р. Жичицького та висловили впевненість, що спільними зусиллями район зможе розвиватися динамічніше як в економічній галузі, так і в соціально-культурній сфері.