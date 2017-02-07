На франківських підприємців тиснуть силовики. ВІДЕО

На франківських підприємців тиснуть силовики. Про це заявляють в міській Асоціації учасників АТО.

До бійців надійшло вже три заяви з боку бізнесу, в яких повідомляється про такі факти, йдеться у сюжеті каналу 402.

Конкретних прізвищ у ветеранській організації не називають, але кажуть, що окремі посадовці силових відомств і правоохоронних органів перевищують свої посадові обов’язки. Мовляв, відбуваються різні перевірки бізнесу, які врешті свідчать про бажання чиновників отримати меркантильну вигоду.

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Всі факти підприємців вже опрацювали юристи і засвідчили, що дії правоохоронців на межі корумпованості.

Учасники АТО оприлюднили в соцмережі заяву, в якій вимагають силові структури припинити тиск на бізнес.

Детальніше дивіться у відеосюжеті.