На Франківщині злодійка поцупила мідні труби з приміщення суду

Працівники Долинського відділення поліції затримали зловмисницю “на гарячому”.

Про це повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Прикарпатка через вікно проникла в підвальне приміщення суду, де знайшла 18 штук мідних труб та викрала їх. У дворі на території вона була затримана працівниками поліції.

Зловмисницею виявилась 32-річна місцева мешканка.

На даний час судом вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

У скоєному лиходійка зізналася та пояснила, що крадене мала намір здати на металобрухт, а виручені кошти витратити на власні потреби.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Жінці загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Проводиться слідство.

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