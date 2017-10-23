На Франківщині злодійка поцупила мідні труби з приміщення суду

Працівники Долинського відділення поліції затримали зловмисницю “на гарячому”.
Про це повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.
Прикарпатка через вікно проникла в підвальне приміщення суду, де знайшла 18 штук мідних труб та викрала їх. У дворі на території вона була затримана працівниками поліції.
Зловмисницею виявилась 32-річна місцева мешканка.
На даний час судом вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.
У скоєному лиходійка зізналася та пояснила, що крадене мала намір здати на металобрухт, а виручені кошти витратити на власні потреби.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження.
Жінці загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Проводиться слідство.
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