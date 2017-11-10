На Франківщині зіткнулися BMW і ВАЗ, постраждало двоє молодих людей

Аварія сталася 9 листопада приблизно о 19.00 год. у Тисменичанах Надвірнянського району.

Про це повідомили в Управлінні ЦЗ Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

20-річний водій “BMW 520”, здійснюючи обгін, допустив зіткнення із “ВАЗ-21093” під керуванням 32-річного водія.

Внаслідок ДТП 16-річний пасажир “BMW 520” та 24-річна пасажирка “ВАЗ” отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до лікарні.

Як повідомлялося, у Коломиї 76-річний водій збив пішохода.

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