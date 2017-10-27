На Франківщині жінці, яку двічі ловили на скандальних ДТП, загрожує до восьми років позбавлення волі

На Франківщині жінці, яку двічі ловили на скандальних ДТП, загрожує до восьми...

Івано-Франківська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждало двоє місцевих жителів та працівник патрульної поліції.

Досудовим розслідуванням установлено, що 31.03.2017 жінка-водій, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння керувала автомобілем марки BMW-X5.

Під час руху у напрямку міста Івано-Франківська по вул. Крихівецька, водій не обрала безпечної швидкості руху транспортного засобу, перетнула подвійну осьову лінію дорожньої розмітки та виїхала на смугу зустрічного руху, де вчинила наїзд на двох пішоходів та працівника патрульної поліції, який у той час оформляв інше ДТП, — повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області.

Внаслідок порушення нею вимог Правил дорожнього руху двоє з потерпілих отримали тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, а один — тяжкі.

Крім того, водій залишила потерпілих без допомоги та з місця події скрилась.

Наразі досудове розслідування щодо 34-річної жінки завершено, обвинувальний акт у кримінальному провадженні, передбаченому ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) та за ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці) КК України, розглядатиме по суті суд.

За вказане правопорушення їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

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