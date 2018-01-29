На Франківщині жінка вбила рідного брата

У селі Чернів на Рогатинщині під час розпивання спиртних напоїв між 67-річною сестрою та її 71-річним рідним братом виник конфлікт.

Жінка завдала декілька ударів молотком по голові потерпілому, спричинивши йому смертельні тілесні ушкодження, повідомляє СК ГУНП в Івано-Франківській області, передає Дзеркало Коломиї.

Отримавши повідомлення від сусідки працівники поліції виїхали на місце злочину.

Поліція встановила, що 26 січня близько 20 год. 30 хв., підозрювана спільно із потерпілим розпивали спиртні напої. Будучи добряче напідпитку між ними виникла суперечка.

В ході якої зловмисниця схопила молоток та нанесла численні удари в життєво важливі ділянки тіла – голову, спричинивши останньому тілесні ушкодження у вигляді набряку та стиснення головного мозку, перелому кісток склепіння та основи черепа, крововиливу надтверду мозкову оболонку, від яких чоловік помер у лікарні.

Зловмисницю правоохоронці затримали в порядку ст.208 КПК України. Їй оголошено про підозру у вчинені даного злочину, на даний час вирішується питання про обрання судом міри запобіжного заходу.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

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