На Франківщині жінка поцупила ноутбук у своєї товаршки

До Надвірнянського відділу поліції звернулася 38-річна мешканка одного із сіл району та повідомила про те, що виявила крадіжку ноутбука.

Зловмисницею виявилась 43-річна товаришка заявниці, повідомила прес-служба ГУНП в Івано-Франківській області.