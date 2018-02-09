На Франківщині жінка поцупила ноутбук у своєї товаршки

До Надвірнянського відділу поліції звернулася 38-річна мешканка одного із сіл району та повідомила про те, що виявила крадіжку ноутбука.
Зловмисницею виявилась 43-річна товаришка заявниці, повідомила прес-служба ГУНП в Івано-Франківській області.
Як з’ясувалося, зловмисниця приходила в гості до потерпілої. Після застілля із розпиванням алкогольних напоїв господиня заснула, а подружка скористалася нагодою і поцупила ноутбук, ішовши додому.
У скоєному зловмисниця зізналася, крадене правоохоронці вилучили та повернули власниці.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка).