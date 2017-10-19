На Франківщині затримали п’яного водія з двома мішками наркотиків. ФОТО

У Тлумачі правоохоронці помітили водія, котрий “петляв” по дорозі, керуючи автомобілем “АУДІ-80” , що вказувало на те, що він міг бути у нетверезому стані.

Зупинивши авто, поліцейські з’ясували особу керманича, яким виявився 32-річний мешканець Івано-Франківська, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

Під час розмови за візуальними ознаками було видно, що водій перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Пізніше це підтвердила експертиза, тож стосовно водія поліціянти склали адміністративний протокол.

У багажному відділенні авто було виявлено два мішки з подрібненою речовиною рослинного походження, зовні схожою на “марихуану”.

Вилучені речовини направлено на експертизу, триває перевірка.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Триває слідство.

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