На Франківщині затримали 22-річного болгарина з наркотиками

На Прикарпатті тривають загальнодержавні цільові профілактичні заходи під умовною назвою “Мігрант”.



Про це повідомляє сектор комунікації ГУ Нацполіції в області, пише Дзеркало Коломиї.

Так, вчора, 9 листопада, у помешканні 22-річного уродженця Болгарії правоохоронці знайшли паперовий згорток, зовні схожий на наркотичний засіб “марихуана”. Знайдений згорток вилучили та направили на проведення експертизи.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.

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