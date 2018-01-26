На Франківщині зареєстрували новий випадок сказу

За результатами Івано-Франківської регіональної лабораторії Держпродспоживслужби встановлено сказ лисиці.

Хвору тварину виявили в мисливських угіддях Надвірнянської районної організації Українського товариства мисливців та рибалок, Битківської селищної ради, пише Фіртка.

Задля нерозповсюження захворювання серед інших тварин Державна протиепізоотична комісія при Надвірнянській районній держадміністрації затвердила план заходів з ліквідації сказу. А мисливські угіддя Надвірнянської РО УТМР, Битківської селищної ради, Надвірнянського району визнано неблагополучною територією та накладено карантинні обмеження.

В осередку захворювання вживаються всі необхідні заходи з локалізації захворювання відповідно до діючої інструкції.