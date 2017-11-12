На Франківщині за місяць найбільше підстрибнули в ціні яйця та сало

За даними Державної служби статистики, ціни на споживчому ринку в жовтні 2017 р. порівняно з попереднім місяцем в Україні зросли на 1,2%, з початку року – на 11,5%, в області – на 1,4%, та 11,8% відповідно.

Про це інформує Головне управління статистики в області, пише “Дзеркало Коломиї“.

На споживчому ринку області у жовтні цього року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,3%.

Найбільше подорожчали яйця (на 20,2%) та сало (на 9,8%).

На 5,4–0,9% підвищилися ціни на масло, молоко, сметану, сири, маргарин, рис, оливкову олію, кисломолочну продукцію, м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої.

Водночас на 4,2–0,3% подешевшали фрукти, крупи гречані, овочі, цукор, соняшникова олія.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,4%, у т.ч. на тютюнові вироби на 1,9%, на алкогольні напої – на 1,1%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,1% відбулося за рахунок подорожчання послуг з утримання та ремонту житла на 3,0%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 2,5% в основному спричинено подорожчанням палива та мастил на 5,2%. Разом з тим відбулося здешевлення перевезень залізничним пасажирським транспортом на 4,4%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,0%, що пов’язано з подорожчанням місцевого телефонного зв’язку на 9,8%.

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