На Франківщині з музичної школи викрали інструменти

Сьогодні, 19 грудня, розпочалася оперативна нарада у міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа. Окрім іншого, чиновники обговорили питання щодо обкрадання та грабежів у місті.

Зокрема повідомили, що комунальні приміщення міста масово піддаються грабунку, пише Місто.

Відомо, що пограбували музичну школу №2. Там проводили ремонт. Викрали бандуру і ще кілька інструментів. Про це повідомив т. в. о. начальника УПП в Івано-Франківську Олег Сердюк.

Руслан Марцінків запитав Сердюка, чи це заїжджі зробили, бо колись такого не було. Сердюк відповів, що вони під час патрулювання об`їжджають школи та інші комунальні приміщення, але поставити там цілодобову охорону не можуть, як і біля пам`ятників та ялинки.

Патрульний повідомив, що лише за добу вони проводять поверхневий огляд десь 150 осіб і часто виявляють грабіжників.

Щодо цього факту тривають слідчі дії.

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