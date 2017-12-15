На Франківщині з автомобіля вкрали 100 тис. грн

13 грудня на парковці біля ТЦ “Арсен” в Івано-Франківську з автомобіля “МАN” викрали 100 тис. грн.

Зухвале пограбування відбулося за 15 хвилин в обідню пору, коментують у прес-центрі ГУНП в Івано-Франківській області, пише Місто.

Водій автомобіля “МАN” о 13:00 зупинився на парковці, аби вивантажити вікна.

Чоловік – підприємець з Тернопільської області.

Повернувшись до авто за 15 хвилин, помітив, що барсетка з грошима, яка знаходилася в салоні автомобіля, зникла.

Викрадена сума становила 100 тис. грн.

Чоловік певний, що автомобіль зачинив, і яким чином відбулося пограбування – не розуміє. Каже, що підозрілих осіб не помітив.

Дані про пограбування внесено в ЄРДР. Триває досудове слідство.

Читайте також: На Прикарпатті з магазину винесли тридцять iPhone, ноутбук і три планшети.