На Франківщині водій підвіз подорожнього, а той поцупив з машини мобільник

До Тлумацького відділення поліції надійшло повідомлення від 55-річного мешканця одного із сіл району про те, що з його автомобіля невідомий вкрав мобільний телефон “Fly FF178”.

Про це повідомляє Сектор комунікації ГУ Нацполіції в області, пише Дзеркало Коломиї.

Правоохоронці встановили особу зловмисника – ним виявився 45-річний мешканець одного із сіл району.

Як з’ясувалося, того дня потерпілий погодився підвезти зловмисника на одну з вулиць міста. Сівши до машини, лиходій помітив на задньому сідінні мобільний телефон та привласнив його.

У скоєному чоловік зізнався. Крадене правоохоронці вилучили та невдовзі повернуть власнику.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження. За вчинення кримінального правопорушення передбачається покарання від мінімального – у вигляді штрафу, а максимальне – позбавлення волі на строк до трьох років.

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