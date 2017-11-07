На Франківщині відкрили кримінальну справу на міську раду

На міську раду Івано-Франківська відкрили кримінальну справу через купівлю Локомотиворемонтного заводу.

Про це повідомив міський голова Франківська Руслан Марцінків, пише Фіртка.

За його словами, всі рішення заморожені на рівні Антимонопольного комітету.

“Зараз ситуація з Локомотиворемонтним заводом дуже напружена. Хоча перед тим, як купувати завод, ми отримали лист від Фонду держмайна, що може бути учасником торгів. Місто хоче викупити цей завод, ми діємо в межах чинного законодавства і порушень з нашого боку немає. Це те саме, якби чеська “Шкода” хотіла викупити підприємство, а цей процес держава заблокувала. Комусь вигідно просто вбити цей завод і продати за копійки”, – переконаний міський очільник.

Марцінків каже, що доки справа зависла в повітрі, місто не може інвестувати в підприємство, підтримати колектив.

“Попри все ми продовжуємо боротьбу за завод в межах правового поля. А в той час на міську раду відкрили кримінальну справу через купівлю ЛРЗ. Проте я переконаний, що в нашій країні, з нашою політикою кримінальних справ не має тільки непорядна людина”, – наголосив міський голова Руслан Марцінків.

28 серпня Івано-Франківський локомотиворемонтний завод офіційно став власністю Івано-Франківська. 99,5% акцій заводу обійшлися місту у 33 мільйони 920 тисяч гривень.

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