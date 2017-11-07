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На Франківщині відкрили кримінальну справу на міську раду

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Фото ілюстративне

На міську раду Івано-Франківська відкрили кримінальну справу через купівлю Локомотиворемонтного заводу.

Про це повідомив міський голова Франківська Руслан Марцінків, пише Фіртка.

Don Yapon

За його словами, всі рішення заморожені на рівні Антимонопольного комітету.

“Зараз ситуація з Локомотиворемонтним заводом дуже напружена. Хоча перед тим, як купувати завод, ми отримали лист від Фонду держмайна, що може бути учасником торгів. Місто хоче викупити цей завод, ми діємо в межах чинного законодавства і порушень з нашого боку немає. Це те саме, якби чеська “Шкода” хотіла викупити підприємство, а цей процес держава заблокувала. Комусь вигідно просто вбити цей завод і продати за копійки”, – переконаний міський очільник.

Марцінків каже, що доки справа зависла в повітрі, місто не може інвестувати в підприємство, підтримати колектив.

“Попри все ми продовжуємо боротьбу за завод в межах правового поля. А в той час на міську раду відкрили кримінальну справу через купівлю ЛРЗ. Проте я переконаний, що в нашій країні, з нашою політикою кримінальних справ не має тільки непорядна людина”, – наголосив міський голова Руслан Марцінків.

28 серпня Івано-Франківський локомотиворемонтний завод офіційно став власністю Івано-Франківська. 99,5% акцій заводу обійшлися місту у 33 мільйони 920 тисяч гривень.

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