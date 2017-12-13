На Франківщині відбувся 25-й фестиваль гумору і сатири “На Андрея…”. ФОТО

У неділю за участю провідних гумористів Галичини у Тлумачі відбувся традиційний 25-й обласний фестиваль гумору і сатири “На Андрея…”.

Передував фестивалю обласний конкурс виконавців гумору імені Павла Глазового, в якому взяли участь 12 учасників розмовного жанру, фольклорні та драматичні колективи, пише Дзеркало Коломиї.

Фестиваль відбувся за підтримки управління культури Івано-Франківської ОДА, промоутер – Володимир Пушкар.

Гран-прі отримала учасниця з Рогатинщини Ольга Крупка, перше місце здобув наймолодший учасник фестивалю з Городенківщини Олександр Ходак (7 років).

На фестивалі виступили народний артист України Гриць Драпак (Тернопіль), заслужені артисти Володимир Пушкар (Івано-Франківськ), Микола Савчук (Коломия), сміхованці Ігор Чепіль (Івано-Франківськ), Микола Кавацюк (Коломия), а також переможці конкурсу.

У виконанні пересмішників пролунали гуморески Павла Глазового, Миколи Савчука, Володимира Пушкаря.

А вчора, напередодні Андрея, в Івано-Франківському обласному театрі глядачі побачили грандіозне свято гумору “На Андрея”.

Провідні галицькі сміхованці знову веселили публіку, розпочавши концерт зі знакових грудневих моментів: збитки на Андрея, прихід Святого Миколая тощо.

На свято завітав народний артист України, патріарх українського сценічного гумористичного слова Анатолій Паламаренко.

Глядачі не шкодували оплесків і сміху.

У кінці концерту на сцену виїхала справжня фіра, правда, без коней, на якій сиділи довголітні організатори гумористичного фестивалю з Тлумача та вся весела братія.