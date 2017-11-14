На Франківщині відбудеться фестиваль гуцульської автентичної музики. АНОНС

27 листопада у Криворівні на Верховинщині в Будинку культури відбудеться V регіональний фестиваль гуцульської автентичної музики імені Василя Грималюка (Моґура) – Романа Кумлика (Ромка).

Про це повідомляє відділ прес-служби Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

Василь Грималюк та Роман Кумлик були неперевершеними музикантами-віртуозами, які підкорили не тільки Гуцульщину, а й всю Україну та світ.

Тому, зазначають організатори, фестиваль потрібно провести на високому організаційному та мистецькому рівні.

На Верховинщину повинні з’їхатися музиканти зі всього регіону Гуцульщини, щоб продемонструвати своє автентичне музичне мистецтво.

Фестиваль покликаний відкривати нових Моґурів та Кумликів – і ширити Україною та аж ген поза межами нашої держави гуцульську автентичну музику.

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