На Франківщині вантажівка влетіла в бетонну опору, водій загинув

ДТП сталася 18 січня приблизно о 9.40 на Тисмениччині під залізничним мостом.

Про це повідомляє Управління ЦЗ Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

Водій з Солотвина Богородчанського району, керуючи вантажним автомобілем “БАЗ-Т713.13”, який належить ТЗОВ “ВМП”, що на Волинщині, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості руху, не справився з керуванням, внаслідок чого допустив зіткнення з бетонною опорою залізничного моста.

Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці пригоди.

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