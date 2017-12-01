На Франківщині учень обікрав шкільну медсестру

Тисменицький суд виніс вирок щодо учня Чорнолізької школи, який вкрав гроші з сумочки медсестри.

У лютому цього року школяр, перебуваючи у приміщенні Чорнолізької ЗОШ І-Ш ст., зайшов через незачинені двері у кабінет медичного працівника, у якому нікого не було, та вкрав сумки медичної сестри 850 гривень, йдеться у судовому реєстрі, пише Галка.

Обвинувачений у судовому засіданні повністю визнав свою вину та щиро розкаявся. Матір підсудного зобов’язалась відшкодувати медсестрі викрадене.

Суд призначив школяру покарання у виді позбавлення волі відповідно до ч.1 ст.102 КК України на строк шість місяців. Однак вирішив звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі на строк шість місяців на підставі п.”а” ст.1 Закону України “Про амністію у 2016 році”.