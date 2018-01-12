На Франківщині у річці виявили тіло молодого чоловіка

11 січня о 10.00 до калуських рятувальників від поліції надійшло повідомлення про допомогу в розшуку 24-річного мешканця Мошківців Калуського району, який 6 січня вийшов із дому та до цього часу не повернувся.

Про це повідомляє Управління ЦЗ Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

Востаннє його бачили біля р. Сівка поблизу Мошківців. До пошукових робіт залучили 4 рятувальників та 4 працівників поліції.

Близько 14.00 в р. Сівка виявлено тіло молодого чоловіка.

Причина смерті – встановлюється.

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