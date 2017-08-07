На Франківщині у ДТП загинула 44-річна пасажирка авто

Трагедія сталася вчора, 6 серпня, зранку у Делятині.

45-річний водій з Тернопільської області, керуючи автомобілем “DACIA LOGAN”, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із автопоїздом під керуванням 38-річного водія, мешканця Закарпатської області, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління ЦЗ Івано-Франківської ОДА.

Внаслідок ДТП водій легкового авто отримав тілесні ушкодження та доставлений в Надвірнянську ЦРЛ, а пасажирка легкового автомобіля, 44-річна мешканка Тернопільської області, від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці події.

Працівники пожежно-рятувальної служби ДПРЧ м. Надвірна відключили клем акумуляторної батареї пошкодженого легкового автомобіля та за допомогою гідравлічного інструменту вилучили тіло загиблої з салону автомобіля.

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