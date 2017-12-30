На Франківщині троє молодиків пограбували магазин

Вчора до Тисменицького відділу поліції надійшло повідомлення від 26-річного жителя району про те, що в його магазині спрацювала охоронна сигналізація. Після того, як заявник приїхав до магазину, він помітив трьох невідомих, які вибігли з приміщення.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП в області, пише Дзеркало Коломиї.



Поліція встановила, що 29 грудня близько 4:30 год. троє невідомих шляхом віджиму вікна проникли до приміщення торгового закладу в Одаях Тисменицького району, звідки викрали гроші, тютюнові вироби та картки поповнення мобільних рахунків.

Через декілька годин затримали зловмисників. Ними виявилися 28- та 32-річний мешканці Івано-Франківська та 38-річний житель Тисмениці, які уже неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронців за вчинення кримінальних правопорушень – крадіжок, грабежів та інше.

Наразі зловмисників затримано. Оголошено їм про підозру у скоєнні вказаного злочину та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу – тримання під вартою.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Крім того, поліція перевіряє злочинну групу на можливу причетність до вчинення подібних злочинів.

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