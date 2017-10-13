На Франківщині стартував набір до патрульної поліції

В Івано-Франківську стартував набір до патрульної поліції.

Відбір кандидатів має чіткі етапи:

– кандидат подає заявку на участь у конкурсі (після чого на електронну адресу і телефон має прийти підтвердження про прийом анкети та перелік документів, який кандидат має надати до УПП у м. Івано—Франківську);

– тестування (рівень загальних навичок та знання законодавчої бази);

– медичне обстеження;

– перевірка рівня фізичної підготовки;

– співбесіда з поліцейською комісією. Заяви на участь у конкурсі приймаються з 06.10.06.2017 до 03.11.2017.

Заповнити анкету кандидати можуть на офіційному сайті Департаменту патрульної поліції http://patrol.police.gov.ua

Вимоги до кандидатів:

• Громадянство України;

• Вік від 20 до 35 років;

• Повна загальна середня або вища освіта;

• Наявність посвідчення водія категорії В;

• Готовність до служби в будь-якому місті України у зв’язку зі службовою необхідністю.

Отримати інформацію про конкурсний відбір до патрульної поліції можна за телефоном 044 390 65 00 з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00 або електронною поштою public@patrol.police.gov.ua.

Увага! Он-лайн анкета вже доступна в розділі «Заповнити анкету» за посиланням http://80.91.161.100/