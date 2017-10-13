На Франківщині стартував набір до патрульної поліції

В Івано-Франківську стартував набір до патрульної поліції.
Відбір кандидатів має чіткі етапи:
– кандидат подає заявку на участь у конкурсі (після чого на електронну адресу і телефон має прийти підтвердження про прийом анкети та перелік документів, який кандидат має надати до УПП у м. Івано—Франківську);
– тестування (рівень загальних навичок та знання законодавчої бази);
– медичне обстеження;
– перевірка рівня фізичної підготовки;
– співбесіда з поліцейською комісією. Заяви на участь у конкурсі приймаються з 06.10.06.2017 до 03.11.2017.
Заповнити анкету кандидати можуть на офіційному сайті Департаменту патрульної поліції http://patrol.police.gov.ua
Вимоги до кандидатів:
• Громадянство України;
• Вік від 20 до 35 років;
• Повна загальна середня або вища освіта;
• Наявність посвідчення водія категорії В;
• Готовність до служби в будь-якому місті України у зв’язку зі службовою необхідністю.
Отримати інформацію про конкурсний відбір до патрульної поліції можна за телефоном 044 390 65 00 з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00 або електронною поштою public@patrol.police.gov.ua.
Увага! Он-лайн анкета вже доступна в розділі «Заповнити анкету» за посиланням http://80.91.161.100/