На Франківщині співчарочник поранив приятеля ножем у серце

У Калуші двома ударами ножа прикарпатець ледь не вбив свого приятеля.
Подія трапилася вчора близько 18.00 в одному з гуртожитків Калуша, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на сектор комунікації ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.
Під час розпивання спиртних напоїв між товаришами, які проживали разом, виник конфлікт на побутовому ґрунті, внаслідок чого один з них завдав іншому ножових проникаючих поранень грудної клітки з ушкодженням серця та шиї. Потерпілого доставили до лікувального закладу.
Працівники місцевого відділу поліції негайно виїхали на місце події. В ході огляду місця події та проведення першочергових слідчих дій правоохоронці отримали ґрунтовні підстави запідозрити у вчиненні замаху на вбивство 51-річного мешканця Долинського району, який уже раніше притягався до кримінальної відповідальності за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.
Виявилося, що обидва товариші напередодні приїхали до Калуша, щоб влаштуватися на роботу, тож разом і заселилися в один гуртожиток. Ввечері під час розпивання алкогольних напоїв між ними виник конфлікт, який невдовзі переріс у бійку, під час якої зловмисник схопив ножа та завдав 42-річному товаришеві ударів. Після чого залишив закривавленого приятеля в кімнаті, а сам вийшов на сходову клітку гуртожитку, де його закривавленого помітив вахтер, якому той повідомив, що убив свого товариша.
Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України. На даний час вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні вказаного злочину та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15 (Замах на злочин) та ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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