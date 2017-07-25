На Франківщині співчарочник поранив приятеля ножем у серце

У Калуші двома ударами ножа прикарпатець ледь не вбив свого приятеля.

Подія трапилася вчора близько 18.00 в одному з гуртожитків Калуша, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на сектор комунікації ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Під час розпивання спиртних напоїв між товаришами, які проживали разом, виник конфлікт на побутовому ґрунті, внаслідок чого один з них завдав іншому ножових проникаючих поранень грудної клітки з ушкодженням серця та шиї. Потерпілого доставили до лікувального закладу.