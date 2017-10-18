На Франківщині шукали трьох дітей, які не повернулися додому зі школи. ФОТО

Близько 1-ї години ночі 18 жовтня на “102” надійшло повідомленя про зникнення дітей у Франківську.

Як з’ясувалося, троє неповнолітніх дітей не повернулися додому зі школи, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на патрульну поліцію Івано-Франківська.

На пошуки двох братів та їхньої сестри (10-12 років) були орієнтовані всі екіпажі патрульної поліції.

Згодом на вулиці Довженка поліціанти побачили хлопчика, який перебігав дорогу. Ще двоє дітей, побачивши патрульних, кинулися навтьоки.

Поліціанти наздогнали втікачів й з’ясували, що шукають саме їх.

Знайдених дітей доставили у міський відділ поліції – там їх уже чекала мама й інспектор Ювенальної превенції.

До слова, і матір, і діти вже знайомі поліціантам – діти часто втікають з дому й намагаються жебракувати.

Цього разу втікачі розповіли, що вирішили піти з’їсти піцу, тому й не повернулися додому.

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