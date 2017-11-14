На Франківщині ще одного депутата облради судитимуть за корупцію

Ще один депутат обласної ради відповідатиме перед судом за корупцію.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області, пише Дзеркало Коломиї.
Встановлено, що депутат придбав автомобіль Toyota Highlander вартістю понад 1 млн грн та несвоєчасно повідомив Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) про суттєві зміни в майновому стані.
За цим фактом складено та направлено до суду адміністративний протокол.
Прокуратура візьме участь у судовому розгляді.
Як повідомлялося раніше, депутат обласної ради “забув” задекларувати Mitsubishi Outlander вартістю 213 тис. грн.
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