На Франківщині розшукують жінку, яка зникла ще в грудні минулого року. ФОТО

Яремчанським відділенням поліції оголошено в розшук жительку с. Татарів Лейб’юк Вікторію Богданівну 1 листопада 1984 року народження.
Про це повідомили в Нацполіції області, інформує Дзеркало Коломиї.
Жінка 23 грудня 2017 року близько 21:00 год. вийшла з дому і по цей час місце її перебування невідоме.
Прикмети розшукуваної: ріст 170-171 см., обличчя овальне, волосся темне.
Була одягнена: в синтепонову куртку чорного кольору, кофту синього кольору, класичні штани та черевики чорного кольору.
Про будь-яку відому інформацію просимо громадян повідомляти за телефонами “102”, (03434) 2-22-02- чергова частина Яремчанського відділення поліції.