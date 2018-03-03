На Франківщині розшукують жінку, яка зникла ще в грудні минулого року. ФОТО

Яремчанським відділенням поліції оголошено в розшук жительку с. Татарів Лейб’юк Вікторію Богданівну 1 листопада 1984 року народження.

Про це повідомили в Нацполіції області, інформує Дзеркало Коломиї.

Жінка 23 грудня 2017 року близько 21:00 год. вийшла з дому і по цей час місце її перебування невідоме.

Прикмети розшукуваної: ріст 170-171 см., обличчя овальне, волосся темне.