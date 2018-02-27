На Франківщині розшукують чоловіка, який зник більше місяця тому. ФОТО

Івано-Франківським ВП ГУНП в області встановлюється місцеперебування безвісти зниклого Мосорюка Романа Васильовича, 1986 року народження, жителя Івано-Франківська.

Про це повідомляє СК ГУНП в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.

11 січня близько 9:00 год. чоловік вийшов із дому і по цей час місце перебування його невідоме.

Був одягнутий в чорну балонову куртку, темно-синю шапку, темно-сині джинси, зимове взуття чорного кольору.

Про будь-яку відому інформацію просять повідомляти за телефонами 102, 0686671317, 75-03-82-чергова частина Івано-Франківського ВП ГУНП в області.